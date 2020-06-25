مصدر يكشف لـ"الخليج 365".. وعد ستوك للأهلي بشأن قيمة صفقة رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن النادي الأحمر تلقى تأكيدات من جانب نادي ستوك سيتي بشأن إرسال باقي قيمة صفقة رمضان صبحي عندما رحل إلى صفوف النادي الإنجليزي في صيف 2016.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن إدارة ستوك سيتي وعدت الأهلي بإرسال باقي قيمة صفقة رمضان صبحي في يوليو المقبل والتي تصل لـ2.5 مليون يورو.

وطالب النادي الإنجليزي نظيره الأهلي بعدم القلق بشأن مستحقات قيمة صفقة رمضان صبحي، حيث سيستلم النادي الأحمر المبلغ في الشهر المقبل على أقصى تقدير.

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وفسّر النادي الإنجليزي السبب في تأخير إرسال المبلغ يأتي نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان تم تأخير حصول الأهلي على قيمة صفقة رمضان صبحي بسبب مطالبة إدارة القلعة الحمراء بعدم إرسال المبلغ حتى الانتهاء من أزمة قضية شركة مسك والذي منع تغريم النادي من غرامة تصل لما يقرب من 131 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي يلعب في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي منذ يناير 2019 قبل أن تتجدد الإعارة مرة أخرى مطلع الموسم الحالي.