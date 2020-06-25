الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإمارات - د ب أ:
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم الخميس، موعد بدء منافسات الموسم الكروي الجديد 2020 / 2021.
وكانت الرابطة قررت في وقت سابق عدم استكمال موسم 2019 / 2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم أن منافسات الموسم الجديد سوف تنطلق عبر بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي في الثالث من سبتمبر المقبل، على أن تبدأ بطولة الدوري في التاسع من الشهر ذاته.
وأضافت الرابطة في بيانها أن مسابقة دوري تحت 21 عاما سوف تبدأ بعد يومين من انطلاق دوري الخليج العربي.
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