تشيلسي يتفوق على السيتي في الشوط الأول بهدف نظيف

تمكن فريق تشيلسي من إنهاء الشوط الأول، من مواجهته أمام مانشستر سيتي متفوقاً بهدف دون رد، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

جاء الهدف في الدقيقة 36 عبر اللاعب بوليزيتش.

ويحتاج الآن على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الجولة 31 للدوري الإنجليزي.جاء الهدف في الدقيقة 36 عبر اللاعب بوليزيتش.ويحتاج ليفربول إلى خسارة مانشستر سيتي صاحب الوصافة في هذه المباراة، إلى التتويج رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي بعد فترة غياب دامت 30 عاماً.

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