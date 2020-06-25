تشيلسي يبادر بهدف أول في شباك السيتي ويقرب ليفربول من لقب الدوري

تقدم فريق تشيلسي بالهدف الأول عبر لاعبه كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر سيتي الجارية الآن، بعد أن خطف الكرة من لاعبي مانشسترسيتي قبل منتصف الملعب وانطلق بالكرة مراوغاً مدافعي السيتي لينفرد بإيديرسون، ثم سدد كرة سكنت الشباك بشكل رائع.
وبعد أن سجل تشيلسي الهدف الأولفي مرمي مانشستر سيتي، باتت مهمة ليفربول قريبا جدا في إعلانهم رسميا بطلا للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الليلة قبل نهاية البطولة بسبع جولات، وسيكون الريدز أول فريق في البطولة يحقق اللقب قبل هذا العدد من الجولات في تاريخ البريميرليج.
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