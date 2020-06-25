تشيلسي يبادر بهدف أول في شباك السيتي ويقرب ليفربول من لقب الدوري

تقدم فريق تشيلسي بالهدف الأول عبر لاعبه كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر سيتي الجارية الآن، بعد أن خطف الكرة من لاعبي مانشستر

سيتي قبل منتصف الملعب وانطلق بالكرة مراوغاً مدافعي السيتي لينفرد بإيديرسون، ثم سدد كرة سكنت الشباك بشكل رائع.

وبعد أن سجل تشيلسي الهدف الأول