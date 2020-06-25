فضل الله : الجبلاية ملزم بتنفيذ اللائحة على أي فريق ينسحب من الدوري

أكد محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية أن اتحاد الكرة ملزم بتطبيق اللائحة على أي فريق ينسحب من مسابقاته. وكان فريق الزمالك قد أعلن تمسكه بعدم استكمال الدوري الموسم الجاري والذي توقف قرابة الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس

وتابع فضل الله في تصريحات خاصة أن عدم تطبيق اللائحة سيشعل أزمات كبيرة في الوسط الرياضي وعلى اتحاد الكرة الالتزام باللوائح دون النظر إلى اسم الفريق واذا اشتكت الأندية سيكون لهم كامل الحق في ذلك.

واتم بأن اللائحة لا يوجد بها أي بند يمنح الجبلاية الحق في تتويج أي فريق باللقب حال إلغاء مسابقة الدوري الممتاز واذا حدث ذلك أيضا سيعرض الاتحاد لمشاكل كبيرة في المستقبل والأفضل استكمال المسابقة لتجنب أي مشاكل.

انتشار فيروس كورونا وتابع فضل الله في تصريحات خاصة أن عدم تطبيق اللائحة سيشعل أزمات كبيرة في الوسط الرياضي وعلى اتحاد الكرة الالتزام باللوائح دون النظر إلى اسم الفريق واذا اشتكت الأندية سيكون لهم كامل الحق في ذلك.واتم بأن اللائحة لا يوجد بها أي بند يمنح الجبلاية الحق في تتويج أي فريق باللقب حال إلغاء مسابقة الدوري الممتاز واذا حدث ذلك أيضا سيعرض الاتحاد لمشاكل كبيرة في المستقبل والأفضل استكمال المسابقة لتجنب أي مشاكل.

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