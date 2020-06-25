بعد انتهاء الجولة الـ27.. ننشر ترتيب الدوري الإيطالي

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، مساء اليوم الخميس، تريند بعنوان"ترتيب الدوري الإيطالي"، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة الـ27، أمس الأربعاء، ليحتل اليوفنتوس، صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 66 نقطة، ويأتي في المركز الثاني لاتسيو برصيد 62.

ويستعد ميلان لمواجهة نظيره روما، يوم الأحد المقبل، على ملعب "سان سيرو"، فى إطار منافسات الجولة الـ 28 من الدورى الإيطالى.

ترتيب الدوري الإيطالي:

1- نادي يوفنتوس، لعب 27 مباراة، برصيد 66 نقطة.

2- نادي لاتسيو، لعب 27 مباراة، برصيد 62

نقطة.

3-نادي انتر ميلان، لعب 27 مباراة، برصيد 58 نقطة.

4- نادي أتالانتا، لعب 27 مباراة، برصيد 54 نقطة.

5- نادي روما، لعب 27 مباراة، برصيد 48 نقطة.

6- نادي نابولي، لعب 27 مباراة، برصيد 42 نقطة.

7- نادي بارما، لعب 27 مباراة، برصيد 39 نقطة.

8- نادي ميلان، لعب 27 مباراة، برصيد 39 نقطة.

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9- نادي هيلاس فيرونا، لعب 27 مباراة، برصيد 38

نقطة.

10- نادي كالياري، لعب 27 مباراة، برصيد 35 نقطة.

11- نادي بولونيا، لعب 27 مباراة، برصيد 34 نقطة.

12- نادي ساسولو، لعب 27 مباراة، برصيد 33 نقطة.

13- نادي فيورنتينا، لعب 27 مباراة، برصيد 31 نقطة.

14- نادي تورينو، لعب 27 مباراة، برصيد 31 نقطة.

15- نادي أودينيزي، لعب 27 مباراة، برصيد 28 نقطة.

16- نادي سامبدوريا، لعب 27 مباراة، برصيد 26 نقطة.

17- نادي جنوى، لعب 27 مباراة، برصيد 25 نقطة.

18- نادي ليتشي، لعب 27 مباراة، برصيد 25 نقطة.

19- نادي سبال، لعب 27 مباراة، برصيد 18 نقطة.

20- نادي بريشيا، لعب 27 مباراة، برصيد 17 نقطة.