فالنسيا يسقط أمام إيبار بالنيران الصديقة

تعرض فريق فالنسيا لخسارة مفاجئة أمام نظيره إيبار خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 31 للدوري الإسباني.
وانتهى اللقاء لصالح إيبار بهدف نظيف، جاء عبر النيران الصديقة بعد خطأ لاعب فالنسيا، كوندوجبيا عند الدقيقة 16.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد إيبار إلى
كان لقاء الدوري الأول بين الفريقين قد انتهى بتفوق فالنسيا بهدف دون رد.
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