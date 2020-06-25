خبير لوائح : اتحاد الكرة أخطأ في أخذ رأي الأندية في عودة الدوري

قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية أن اتحاد الكرة أخطأ حين اجتمع مع الأندية لأخذ رأيها في استكمال الدوري.
وأوضح بيومي في تصريحات له أن اتحاد الكرة هو صاحب القرار وكان عليه أن يتخذهدون الرجوع للأندية مؤكدا على ضرورة استكمال بطولة الدوري الممتاز وذلك لتفادي العديد من المشكلات التي ستظهر في المستقبل القريب لو تم الغاء الموسم .
وأضاف ان اللوائح تلزم اتحاد الكرة على اتخاذ القرار الأقل ضررا للأندية والمسابقة وأيضا لأتحاد الكرة نفسه خاصة أن لائحة المسابقات لاتنص على شئ يخص إلغاء الدوري ، فلايوجد في لائحة مسابقات الأتحاد المصري لكرة القدم نص يخص إلغاء الدوري وما لهذا القرار من توابع.
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