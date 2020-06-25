بيرنلي يتجاوز عقبة واتفورد بهدف رودريجيز

تمكن فريق بيرنلي من تحقيق انتصاراً على نظيره واتفورد بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب تيرف مور، ضمن

منافسات الجولة 31 للدوري الإنجليزي.جاء الهدف في الدقيقة 73 عبر اللاعب جاي رودريجيز .بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيرنلي إلى النقطة 42 في الترتيب الحادي عشر، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 28 في المركز السادس عشر.كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح بيرنلي بثلاثية نظيفة.