إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا

تعرضت هدى لطفي والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحرص مسؤولو النادي الأهلي على التواصل مع الدرندلي للاطمئنان على صحة والدته.

وكان النادي الأهلي قد شهد حالتين إصابة بفيروس كورونا هما وائل عزت رئيس قطاع السباحة وممدوح عبيد المدرب بقطاع الناشئين لكرة القدم.



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