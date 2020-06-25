يلا شوت مانشستر سيتي وتشيلسي كورة لايف Yalla shoot Man city بث مباشر مباراة مان سيتي وتشيلسي أونلاين متعدد الجودة

يلا شوت مانشستر سيتي وتشيلسي كورة لايف Yalla shoot Man city vs Chelsea بث مباشر مباراة مان سيتي وتشيلسي يلا شووت مان سيتي كورة ستار يوتيوب من موقع معاك يا وطن، تتجه الأنظار لموقعة كبرى اليوم الخميس لاسيما جماهير الريدز ليفربول، صوب ملعب ستامفورد بريدج، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره مانشستر سيتي، في إطار الجولة الـ 31 من عمر البريميرليج حيث حال تعثر السيتزن في لقاء الليلة أمام البلوز، سيتوج ليفربول رسميًا بلقبه الغائب منذ 30 عام

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شوت مانشستر سيتي وتشيلسي لايف كورة اون لاين بلس، وبالنظر إلى مواجهات الفريقين، نجد أنه في آخر 4 لقاءات دخل فيها البلوز أمام منافس الليلة، تبادل النتيجة ما بين الفوز والهزيمة في كل مباراة، وحقق الانتصار 2-0 في الموسم المنقضي على ملعبه، وحقق سيتي الانتصار في 6 لقاءات من آخر 9 مباريات خاضها أمام تشيلسي بالبريميرليج، فيما لم سيبق له الفوز قبل هذه المباريات الستة واكتفي تاريخيا بالتعادل والهزيمة.

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بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كورة اونلاين يلا شوت مان سيتي لايف بلس يوتيوب بدون تقطيع مباشر، ولم يحافظ تشيلسي على نظافة شباكه سوى في مباراة وحيدة في آخر 11 لقاء أمام سيتي بالبريميرليج، وكان ذلك في مباراة الموسم الماضي على ملعب ستامفورد بريدج، وتمكن لامبارد مدرب البلوز من تحقيق الانتصار في 15 لقاء من أول 30 مواجهة خاضها بالدوري الانجليزي، ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الرقم منذ شيروود في أبريل 2015.

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لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )