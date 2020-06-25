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أرسنال يعبر ساوثهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

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حقق فريق أرسنال فوزاً بثنائية نظيفة على نظيره ساوثهامبتون، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الإنجليزي.
سجل ثنائية أرسنال كل من نيكيتاه في الدقيقة 20، وجوزيف ويلوك عند الدقيقة 87.
بذلك الفوز ارتفع رصيد أرسنال إلى النقطة

43 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 37 في الترتيب الرابع عشر.
كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.
 
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