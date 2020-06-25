آرسنال يستعيد توازنه بالفوز على ساوثهامبتون



حقق آرسنال انتصارًا مهمًا (2-0) على مضيفه ساوثهامبتون، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل هدفي آرسنال، إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 20، وجوزيف ويلوك في الدقيقة 87.



واستعاد الجانرز توازنهم بهذا الفوز، بعد هزيمتين على التوالي منذ عودة المنافسات، أمام مانشستر سيتي وبرايتون، ليرفعوا رصيدهم إلى 43 نقطة، في المركز التاسع بجدول الترتيب.



وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 37 نقطة، في المركز الرابع عشر.



أول محاولة في المباراة، كانت عبر أوباميانج مهاجم آرسنال، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس ساوثهامبتون مكارثي في الدقيقة 6.



وانطلق ساكا على الطرف الأيسر، ومرر كرة عرضية لزميله بيبي، الذي سجل في مرمى ساوثهامبتون، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل، في الدقيقة 7.



وحرمت العارضة أوباميانج من تسجيل هدف التقدم لآرسنال، في الدقيقة 10، بعدما تلقى كرة في عمق منطقة الجزاء.



ونجح إدوارد نيكيتاه في هز شباك أصحاب الأرض، في الدقيقة 20، مستغلا الخطأ الكارثي من الحارس مكارثي في التمرير، ليقطع الكرة منه ويسجل بالمرمى الخالي.



وأهدر نيكيتاه فرصة تسجيل الهدف الثاني، حيث تلقى تمريرة من أوباميانج داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد برعونة شديدة بعيدا عن مرمى ساوثهامبتون، في الدقيقة 46.



وكاد أن يتكرر سيناريو الهدف الأول مرة أخرى، في الدقيقة 54، حيث حاول أوباميانج تمرير كرة عرضية اصطدمت ببنداريك مدافع ساوثهامبتون، ومرت بجانب القائم الأيمن للحارس.



وأهدر ريدموند لاعب ساوثهامبتون، فرصة خطيرة للعودة في النتيجة، حيث تلقى كرة عرضية في منطقة جزاء آرسنال، لكنه سدد في الشباك الخارجية لمرمى الحارس مارتينيز، في الدقيقة 73.



وتألق مارتينيز في التصدي لتسديدة من شين لونج، مهاجم ساوثهامبتون، في الدقيقة 78.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جاك ستيفنز، لاعب القديسين، في الدقيقة 85، بسبب تدخله العنيف على أوباميانج.



واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لآرسنال، نفذها لاكازيت واصطدمت في القائم، لترتد له ويسدد مجددا، لكن مكارثي تصدى لها، لتتهيأ أمام ويلوك الذي أسكنها الشباك، في الدقيقة 87.



وسيطر الجانرز على الدقائق الأخيرة من المباراة، ليؤمنوا 3 نقاط مهمة بعد كبوتين.





المصدر: موقع كورة