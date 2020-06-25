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رياضة | مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتى بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ضد مانشستر سيتى بث مباشر في (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق تشيلسي الانجليزي نظيره مانشستر سيتي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الرسمية لتشيلسي:-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - ماركوس الونسو.

خط الوسط : كانتي - ماسون ماونت - باركلي - ويليان - بوليسيتش.

خط الهجوم : اولفيه جيرو.

فيما جاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - لابورت - ميندي.

خط الوسط : جوندوجان - رودريجو - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رياض محرز.

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خط الهجوم : رحيم سترلينج.

متابعة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي لحظة بلحظة

الدقيقة 3: كرة عرضية من رياض محرز إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع تشيلسي عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 5: ركنية لصالح فريق مانشستر سيتي نفذها كيفين دي بروين ولكن أبعدها دفاع تشيلسي عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 6: كرة عرضية سيئة للغاية من بنجامين ميندي من جهة اليسار مرت إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 10: عشر دقائق أولى من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمر بين الفريقين.

الدقيقة 16: فرصة هدف عن طريق بيرناردو سيلفا ولكنه فشل في إستغلال كرة عائدة من الحارس كيبا.

الدقيقة 22: محاولات مستمرة من لاعبي فريق مانشستر سيتي لإدراك أول الاهداف يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي تشيلسي.

الدقيقة 35: هدف لصالح فريق تشيلسي عن طريق كريستيان بوليسيتش.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بتفوق تشيلسي بهدف نظيف على مانشستر سيتي

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