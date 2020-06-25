رياضة | في مقدمتها محمد شريف.. مطالب المقاولون العرب للموافقة على رحيل طاهر محمح طاهر للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في مقدمتها محمد شريف.. مطالب المقاولون العرب للموافقة على رحيل طاهر محمح طاهر للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط نادي المقاولون العرب ضم إثنين من لاعبي الأهلي للموافقة على انتقال طاهر محمد طاهر نجم الفريق إلى الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال الميركاتو الصيفي القادم من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وطلب نادي المقاولون العرب التعاقد مع لاعبان من أصل 4 أسماء حددهم من الأهلي وهم كل من ناصر ماهر وحسين السيد وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وباسم بناء على رغبة عماد النحاس المدير الفني للفريق.

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ولا يمانع الأهلي في تنفيذ مطالب ذئاب الجبل بضم لاعبين من الفريق على سبيل الإعارة ولكن يعتبر الخلاف حاليا على المقابل المادي الذي يطلبه النادي لبيع طاهر محمد.

واشترط المقاولون العرب أن يضم محمد شريف لاعب الأهلي والمعار إلى إنبي ليوافق على انتقال طاهر محمد للفريق الأحمر.

ويتبقى حاليا توصل الناديين إلي اتفاق نهائي في الفترة المقبلة ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.