رياضة | وزير الرياضة يوافق على دعم مركز شباب أبودياب غرب بقنا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يوافق على دعم مركز شباب أبودياب غرب بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار السياسة العامة للدولة وتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسس والحكومة المصرية وخطة وزارة الشباب والرياضة نحو دعم مراكز الشباب بجميع القري والمحافظات وكافة ربوع الوطن الغالي مصر.

استجاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للطلب الذي تقدم بة مجلس إدارة مركز شباب ابودياب غرب لمكتب الدكتور احمد الشيخ وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير بامدادهم بالأدوات اللازمة لصالح إقامة لصالة الجيم لخدمة القاعدة العريضة من شباب قرية ابودياب غرب والنجوع المجاورة لها.

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ولاقي طلب مركز شباب ابودياب غرب سرعة استجابة وتلبية من معالي السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لشباب القرية ووافق سيادتة علي الفور علي تحويل الطلب للإدارة المركزية للمنشئات الشبابية برئاسة السيد رمزي هندي وكيل الوزارة من اجل منح مركز شباب ابودياب غرب "صاله كاملة للياقة البدنية مكونة من 16 جهاز" كالتالي وهم جهاز السحب لاسفل"السحب العمودي" وجهاز الدفع للصدر الأمامي وجهاز خلفية ارجل وجهاز اماميه ارجل وجهاز سميس وجهاز بنش طارات حره وبنش بطن روماني وبنش مستقيم وطارات كوتش اوزان مختلفه بمجموع اوزان ١٥٠ كيلو وحامل طارات اوزان "بدون اوزان" وبار رفع اوزان زجزاج وبار رفع اوزان زجزاج مستقيم ومجموعة دمبلز اوزان مختلفه بمجموع اوزان ١٠٠ كيلو وحامل دمبلز مزدوج لارفف وشاخص ملاكمه وجهاز عوقله ومتوازي وبطن وسندباج وذلك لخدمة شباب القرية وأعضاء مركز الشباب.

وقامت الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب بدورها الايجابي بتحويل موافقة السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة لمصنع 54 الحربي بالمعادي لصرف الأجهزة فورا لمركز شباب قرية ابودياب غرب تدعيما ومساندة من الدولة لشباب القرية.

وبدورها قامت إدارة مركز شباب ابودياب غرب برئاسة سامح ابوبكر باستيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للصرف وهي إذن صرف وإذن إضافة ومحضر فحص وختمها واعتمادهها من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا وتفويض صلاح مصطفي مدير المركز باستلام تلك الأجهزة اليوم من مصنع 54 الحربي بالمعادي.