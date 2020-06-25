رياضة | الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي الزمالك على عقد 5 صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز صفوف الفريق بالموسم المقبل.

ويدرس الزمالك التعاقد مع 5 صفقات سوبر سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة بعدما توصل النادي لاتفاق مع 4 صفقات وفقا لتصريحات مرتضي منصور رئيس النادي.

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وطلب كارتيرون المدير الفني للزمالك التعاقد مع 5 صفقات من رئيس النادي مرتضي منصور لتعزيز صفوف الفريق قبل خوض مسابقة الموسم الجديد.