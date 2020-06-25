رياضة | الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر نادي الزمالك على عقد 5 صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز صفوف الفريق بالموسم المقبل.
ويدرس الزمالك التعاقد مع 5 صفقات سوبر سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة بعدما توصل النادي لاتفاق مع 4 صفقات وفقا لتصريحات مرتضي منصور رئيس النادي.
وطلب كارتيرون المدير الفني للزمالك التعاقد مع 5 صفقات من رئيس النادي مرتضي منصور لتعزيز صفوف الفريق قبل خوض مسابقة الموسم الجديد.
وبناء على طلب كارتيرون بدأت الإدارة في التحرك الرسمي لفتح مفاوضات مع العديد من اللاعبين لضمهم للقلعة البيضاء.
وطلب كارتيرون أيضا من النادي رحيل الخماسي محمد عنتر وكريم بامبو ومحمد حسن وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد.