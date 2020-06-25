رياضة | جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

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خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - لابورت - ميندي.

خط الوسط : جوندوجان - رودريجو - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رياض محرز.

خط الهجوم : رحيم سترلينج.

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على فريق بيرنلي في المباراة الماضية بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.