رياضة | الضربات تتوالى على إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الضربات تتوالى على إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن العقوبة التي تم فرضها على السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي.

وأفادت اللجنة التأديبية بأنه سيتم إيقاف النجم السلوفاكي ثلاث مباريات بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف يورو وذلك عقل طرده في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ضيفه ساسولو بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما بالإضافة إلى قيامه بالتلفظ على حكم المباراة.

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وأشارت اللجنة التأديبية إلى أن السلوفاكي سكرينيار كان قد تعرض للطرد في الوقت بدل الضائع من المباراة عقب ضربه للاعب ساسولو بشكل متعمد.

ورفع انتر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف لاتسيو وبفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.