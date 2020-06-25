رياضة | لامبارد يعلن تشكيلة تشيلسي أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يعلن تشكيلة تشيلسي أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

Advertisements

خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - ماركوس الونسو.

خط الوسط : كانتي - ماسون ماونت - باركلي - ويليان - بوليسيتش.

خط الهجوم : اولفيه جيرو.

ويحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.