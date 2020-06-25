رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي مُصمم على ضم القاطرة البشرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي مُصمم على ضم القاطرة البشرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي منذ فترة في التعاقد مع جاكسون موليكا نجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقدم النادي الأهلي عرض بقيمة مليون و٥٠٠ ألف دولار إلى نادي مازيمبي لضم موليكا خلال الميركاتو الصيقي وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.

Advertisements

وكشفت تقارير صحفية أن نادي مازيمبي رفض العرض المقدم من النادي الأهلي لضم موليكا على الرغم من أنه عرضًا كبيرًا في ظل الأزمة التي تشهدها كرة القدم في ظل تفشي وباء كورونا.

وأشارت التقارير إلى أن مازيمبي رفض عرض الأهلي لأنه يتواجد معه في إفريقيا ويعتبر من منافسيه وبالتالي لا يفضل بيع موليكا له وينوي بيعه لنادي خارج القارة.

وسيحاول مسؤولي القلعة الحمراء التفاوض مع نادي مازيمبي مرة أخرى وتقديم عرض أضخم إلى النادي لمحاولة ضم جاكسون موليكا في الأيام القادمة.