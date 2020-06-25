رياضة | دورتموند يضم نجم باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دورتموند يضم نجم باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي بروسيا دورتموند الألماني، مع البلجيكي توماس مونييه الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمكان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الباريسي.

وقال المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك "توما مونييه هو لاعب أثبت موهبته على أعلى المستويات من ضمنها مسابقة دوري ابطال اوروبا والمنتخب الوطني لفترة طويلة".

وأضاف "خبرته تعتبر إضافة كبيرة لنا".

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وسيلعب مونييه بالتالي إلى جانب مواطنيه لاعب الوسط أكسل فيتسل والمهاجم ثورغان هازار بإشراف المدرب السويسري لوسيان فافر.

وستكون فرص مونييه باللعب أساسياً مع دورتموند قوية، في ظل العودة المتوقعة للمغربي أشرف حكيمي الذي يشغل ببراعة مركز الظهير الأيمن، إلى ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء فترة اعارته التي امتدت عامين.

وأكد مونييه في المقابل أنه بعد 4 سنوات قضاها في باريس فهو يتطلع إلى تحد جديد في مسيرته وقال في هذا الصدد في بيان رسمي "بروسيا دورتموند يقدم كرة القدم التي أريد ألعبها التي تعتمد على الإثارة والعفوية".