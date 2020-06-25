انت الان تتابع صلاح: خطوة واحدة تفصلني عن تحقيق حلمي مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد صلاح

يشعر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه على بعد خطوة واحدة من تحقيق الهدف الذي وضعه منذ انضمامه للفريق، مع اقتراب الفريق الذي يدربه يورجن كلوب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح ليفربول بحاجة لنقطتين ليتوج رسميا بلقب الدوري وذلك عقب فوزه المريح على كريستال بالاس 4 / صفر مساء أمس الأربعاء.

ومن الممكن أن يتم الإعلان عن تتويج ليفربول باللقب رسميا مساء اليوم الخميس، إذا فشل مانشستر سيتي في التغلب على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وبسؤاله عما يشعر به في الموقف الحالي، قال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" :"أشعر بالارتياح".

وأضاف :"منذ قدومي قلت أنني أريد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق. المدينة لم تفز باللقب منذ فترة طويلة، لذلك فإنه الوقت المناسب".

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وتابع :"ربما كانت لدينا فرصة التتويج في العام الماضي ولكن مانشستر سيتي قدم أداء رائع وتوجوا به. حان وقتنا للتتويج باللقب وهذا شيئ رائع".

وسجل صلاح هدفا في المباراة التي فاز بها ليفربول على الفريق الذي يدربه روي هودجسون فيما أضاف ترينت ألكسندر أنرود وفابينيو وساديو ماني بقية الاهداف التي ساعدت ليفربول للابتعاد بصدارة الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي سبع مباريات على نهاية الدوري.

وقال صلاح :"نحتاج لنقطتين فقط لنتوج بلقب الدوري. قدمنا أداء عظيما وكل اللاعبين كانوا مذهلين".

وأضاف :"سعيد بالنتيجة وأتطلع للمباراتين المقبلتين. أعتقد أن كل اللاعبين لجيهم الحافز، كل واحد متحفز بطريقته- ولكن الجميع متحفز للتتويج بلقب الدوري".