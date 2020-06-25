الامارات | رسمياً.. الكولومبي بينتو مدرباً لمنتخب الإمارات لمدة عامين.. كما انفردت "الامارات اليوم"

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الكولومبي بينتو مدرباً لمنتخب الإمارات لمدة عامين.. كما انفردت "الامارات اليوم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الامارات اليوم" أن اتحاد كرة القدم الإماراتي اتفق رسميا مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو لتولي تدريب المنتخب الوطني بعقد يمتد إلى عامين.

ووقع بينتو عقدا لمدة عامين لقيادة المنتخب الاماراتي في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.



يذكر أن "الإمارات اليوم" كانت قد انفردت السبت الماضي بأن اتحاد الكرة قد دخل في مفاوضات مع الكولومبي خورخي بينتو لتولي تدريب "الأبيض" خلفاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

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https://www.emaratalyoum.com/sports/local/2020-06-20-1.1364576

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