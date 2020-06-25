شكرا لقرائتكم خبر عن والدة خالد الدرندلي في الرعاية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت هدى موسى لطفي، كبيرة عائلة الأهلي وعضو مجلس إدارة الأهلي السابق ووالدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي الحالي، غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.

وكانت «لطفي» قد نقلت إلى المستشفى قبل يومين بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، فيما تدهورت حالتها، اليوم.

وكانت هدى موسى لطفي قد شغلت منصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في 4 دورات مختلفة.