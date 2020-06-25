شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يعلن تجديد عقدي «كارول» و«مانكوييو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي تجديد عقدي لاعبيه أندي كارول وخافيير مانكوييو ليستمرا في صفوف الفريق خلال الموسم القادم على الأقل.

وجاء تجديد عقد المهاجم أندي كارول، صاحب الـ 31 عامًا، لموسم إضافي ليبقى مع الفريق الموسم القادم، فيما تم تجديد عقد الظهير الأيمن الإسباني «مانكوييو» صاحب الـ 26 عامًا لمدة 4 مواسم.

وشارك أندي كارول في 16 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات بقميص نيوكاسل، لم ينجح خلالها جميعًا في هز الشباك فيما ساهم في صناعة 6 أهداف لزملائه.

في المقابل، شارك «مانكوييو» في 17 مباراة مع فريقه الإنجليزي ولم يسجل أيضًا فيما صنع هدفًا واحدًا.