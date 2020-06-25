شكرا لقرائتكم أيمن المزين مدرب طنطا: الأهلي حسم لقب الدوري بنسبة 99% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنا إن الأهلي كان سيُعاني في إفريقيا لو كانت البطولات استمرت بسبب ضغط المباريات، عكس الزمالك الذي كان قد خسر المنافسة علي الدوري، وتركيزه الوحيد سيكون في البطولة الإفريقية.
أضاف المزين في تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورتس 1 الأهلي حسم لقب الدوري بنسبة 99% بسبب الفارق الكبير مع المنافسين".
وأشاد المزين بقدرات السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائلا:" فايلر وصل لاعبي الأهلى إلى حالة من عدم التشبع بتسجيل الأهداف".
واختتم:" فايلر يسير بمستوي جيد في الدوري المصري على عكس أفريقيا وعكس الزمالك".
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