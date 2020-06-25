شكرا لقرائتكم عبد المسيح: كان لابد من رحيل عبد الله السعيد من الإسماعيلي بعد إلقاءه قميص النادي أرضا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محسن عبد المسيح، لاعب نادى الإسماعيلي السابق، أنه لم يكن راضى بالإبقاء على عبد الله السعيد في الإسماعيلي بعد إلقاءه قميص الدراويش أرضا، وأضاف لاعب نادى الإسماعيلي السابق في برنامج لقاء خاص , على قناة Sports ONTime، قائلا عبد الله السعيد لم يخطأ بالرحيل عن الأهلي ونظر إلى مصلحته والأهلي تعامل معه غلط .

وتحدث عن اضطرار نادى الإسماعيلي إلى بيع السعيد، قائلا: " كل الظروف كانت ضدنا في صفقة عبد الله السعيد وجمهور الإسماعيلي لن يغفر لأى لاعب رمى شعار النادى في الأرض واضطرنا لبيعه عشان مفيش فلوس في النادي وكانت الصفقة بـ 6 مليون و 750 ألف بالإضافة إلى أمير سيعود الجزائري.

وأكمل حديثه قائلا: "رفضت بيع أحمد علي إلى الأهلى بعد بيع عبد الله السعيد "، مضيفا إبراهيم وحسام حسن أوصوا بيبع أو إعارة أحمد حجازى ولكن رأيي كان مختلف لأنه مستقبل النادى وبالفعل بعد شهر جاءنا عرض بمليون ونصف يورو من فيورتنيا الإيطالي.

وأرجع سبب تخلي الإسماعيلي عن الجهاز الفني للتوأم حسن بسبب الحسابات المادية عقب خروجهما من بطولة كأس مصر

وقال محسن عبد المسيح، لاعب نادى الإسماعيلي السابق, اتظلمت في منتخب مصر من قبل كثيرا، لإنه كان "منتخب أهلي وزمالك فقط"

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