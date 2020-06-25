شكرا لقرائتكم محسن عبدالمسيح: اتظلمت في المنتخب لأنه كان "منتخب أهلي وزمالك فقط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محسن عبد المسيح، لاعب نادى الإسماعيلي السابق: "اتظلمت في منتخب مصر من قبل كثيرا، لإنه كان منتخب أهلي وزمالك فقط" ، وأضاف لاعب نادى الإسماعيلي السابق في برنامج لقاء خاص , على قناة Sports ONTime، قائلا اتظلمت كتير في المنتخب وعبده صالح الوحش قالى انا ظلمتك عشان فيه ناس كتير كلمتني عنى مضيفا الواضح ان المنتخب اهلى وزمالك بس والمقارنة بيني وبين ربيع ياسين ظالمة .

واستكمل عبدالمسيح: حديثه قائلا لاعبية الإسماعيلي لو موجودة مفيش بطولة هتخرج منه لمدة 20 سنة، مضيفا كان عندى طموحاتى أكون احسن لاعب في مصر واعتزلت وعمري 32 سنة وكنت قادر على اللعب حتى 37 سنة واتجهت الى مجال البيزنس.

وأشاد بدور النادى الأهلى حيث كان له موقف رائع بخوض مباراة تأبين للراحل محمد حازم أمام الإسماعيلي

واستكمل محسن عبد المسيح, لاعب نادى الإسماعيلي السابق "أن السيدة جيهان السادات تدخلت لوجودي في التشكيل فور انتقالى لنادى الإسماعيلي مضيفا قالت عايز عبد المسيح يلعب الماتش الجاي ، قائلا فوجئت بخبر انتقالي للإسماعيلي من "علي أبوجريشة" مساعد المدرب تومسون حينها.

وتابع بدأت في نادى القاهرة الاولمي وكنت لاعب ملتزم جدا ، والمدربين أعجبوا بالتزامى أكثر من مهاراتي ولم أكن مهاريا، مضيفا لعبت في جيل ذهبي مع نادى الشمس وزملائي أظهروا قدراتي وشاركت في مباراة ودية مع الإسماعيلي 1997 وفزنا 6-2 ولعبت مع أشقائي الاثنين في ذات المباراة.

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وواصل محسن عبد المسيح: تومسون مدرب الاسماعيلي طلب ضمي بعد مباراة ودية لفريق الشمس ضدهم"، ورفضت الانضمام للإسماعيلي بسبب دراستي لبكارليوس التجارة وفى نهاية الموسم تم ضمي .