شكرا لقرائتكم محسن عبد المسيح: جيهان السادات تدخلت لوجودي في تشكيل الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محسن عبد المسيح، لاعب نادى الإسماعيلي السابق، أن السيدة جيهان السادات تدخلت لوجودي في التشكيل فور انتقالى لنادى الإسماعيلي، مضيفا قالت عايز عبد المسيح يلعب الماتش الجاي .

وأضاف لاعب نادى الإسماعيلي السابق في برنامج لقاء خاص على قناة Sports ONTime، قائلا فوجئت بخبر انتقالي للإسماعيلي من "علي أبوجريشة" مساعد المدرب تومسون حينها.

وتابع بدأت في نادى القاهرة الاولمبي وكنت لاعب ملتزم جدا ، والمدربين أعجبوا بالتزامى أكثر من مهاراتي ولم أكن مهاريا، مضيفا لعبت في جيل ذهبي مع نادى الشمس وزملائي أظهروا قدراتي وشاركت في مباراة ودية مع الإسماعيلي 1997 وفزنا 6-2 ولعبت مع أشقائي الاثنين في ذات المباراة.

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وواصل محسن عبد المسيح: تومسون مدرب الإسماعيلي طلب ضمي بعد مباراة ودية لفريق الشمس ضدهم، ورفضت الانضمام للإسماعيلي بسبب دراستي لبكارليوس التجارة وفى نهاية الموسم تم ضمي .