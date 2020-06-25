شكرا لقرائتكم شبانة: خماسية اتحاد الكرة تلمح إلى استمرارها لمدة سنة اضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن اجتماع اللجنة الخماسية مع مدربى الدورى الممتاز مساء أمس الاربعاء، كشف أعضاء اللجنة الخماسية عن استمرارهم لمدة سنة إضافية، حيث أوضح أعضاء اللجنة للمدربين أنهم سيراعون فى الجدول الخاص بالموسم الجديد إنتهاءه فى شهر مايو المقبل 2021 بحيث يتم الانتهاء من الكأس فى يونيو ، ثم يبدأ المنتخب الاولمبى معسكره استعدادا للأولمبياد.
أضاف الإعلامي شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع : من وجهة نظري الأفضل هو المد للجنة الخماسية لمدة سنة وهذا أفضل فى ظل ضيق الوقت إلى جانب أن يكون مهمتهم إنهاء الموسم الحالي و الموسم المقبل ، وتحمل جميع الأمور والصعوبات التى تواجه الدوري و اتحاد الكرة فى الفترة الحالية ، إلى جانب توفير النفقات بدلاً من إقامة انتخابات ثم بعدها بأقل من عام إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات جديدة.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شبانة: خماسية اتحاد الكرة تلمح إلى استمرارها لمدة سنة اضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.