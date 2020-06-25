شكرا لقرائتكم مدير التعاقدات بالزمالك يؤكد عبر تويتر رحيله عن القلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق الذى رحل عن منصبه بنادى الزمالك، تغريدة، لتؤكد ما انفرد به "اليوم السابع"، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحة الـ"فيس بوك"، بتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة.

555f9467-360a-4a5e-90c7-87c791b55928 وقال شريف إسلام عبر حسابه على موقع "تويتر":"أحلي الأيام مضت وأجمل مكان ف الدنيا حب الحياه الكيان شكرا لكل فرد فى النادي شكرا للمستشار مرتضي منصور علي دعمه شكرا لأخويا والكادر الأهم فى السنوات الاخيره أمير مرتضي شكرا مجلس الإدارة يارب كل النجاح للكيان أفضل إدارة عملت معاها طوال 10 سنوات فى النادى".

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