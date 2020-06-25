وكيل تريزيجيه: جالطة سراي سيكون خيارًا إذا هبط أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح ويليام دافيلا وكيل أعمال المصري محمود حسن "تريزيجيه" بأن نادي جالطة سراي التركي من الممكن أن يكون خيارًا بالنسبة للاعب إذا هبط فريقه الحالي أستون فيلا من الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وقال تريزيجيه في تصريحاته لمحطو "راديو سبور" التركية، ونقلته صحف محلية: "لم يحدث لقاء مع جالطة سراي بشأن تريزيجيه، لكن على الرغم من ذلك، إذا هبط أستون فيلا، في هذا الوقت من الممكن أن نتحدث."

وتابع: "موقف أستون فيلا من الممكن أن يكون عامل حسم، من الممكن أن يكون هناك عرض اعارة، إذا هبطوا من قد يكون جالطة سراي خيارًا جيدًا ومثيرًا للاهتمام."

وانتقل تريزيجيه إلى أستون فيلا قادمًا من قاسم باشا التركي في بداية الموسم الجاري، ويعاني الفريق حيث يحتل حاليًا المركز الـ19 بجدول الترتيب.