فييرا يتحدث عن.. 3 تجارب في مصر.. سر نجاح جوزيه.. وأزمة إدارات الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك والإسماعيلي وسموحة، بأنه سعيد بالتجارب التي خاضها في الكرة المصرية، قائلًا أن منح الحرية للمدرب كانت السبب وراء نجاح أجانب مثل مانويل جوزيه وأخرين.

وقال فييرا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "كل الأوقات التي قضيتها في مصر مع الإسماعيلي والزمالك وسموحة، كانت أوقات وتجربة عظيمة للغاية لأنني أديت عملي بأفضل ما لدي من جهد، وكنت على تواصل دائم مع اللاعبين حتى ممن لم أشرف على تدريبهم في الإسماعيلي."

وتابع: "كانت لدي فرصة في المرة الأولى عندما أتيت إلى مصر 1997 مع الإسماعيلي أن أشكل فريق جيد، ضم في هذا التوقيت إسلام الشاطر، محمد بركات، خالد بيبو وغيرهم أخرين."

وأضاف: "ومع الزمالك في عام 2012 إن كنت اتذكر بشكل جيد كان لدي عدد من اللاعبين المميزين أيضًا، وانضم إلى الفريق عناصر مميزة مثل يوسف أوباما وتأهلنا بدوري الأبطال وقدمنا مشوار طيب."

وأردف: "حين كانت في سموحة بدأنا العمل بشكل جيد، ثم رحلت سريعًا لكني أعلم أن الفريق قدم موسم جيد في هذا التوقيت."

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وأبدى رأيه في أسباب نجاح أو فشل تجارب الأجانب في مصر: "كما يعلم المصريون فإن فييرا شخص مباشر، وأنا صريح وواضح دائمًا، هناك بعض المدربين في كل أنحاء العالم والجيدين بحاجة إلى خيارات جيدة أيضًا، فجوزيه قدم مشوار رائع، وهناك أخرين نجحوا في أوقات سابقة."

واستطرد: "لكل مدرب قيمته وشخصيته والاحتياجات التي يبحث عنها، فأنتوا في مصر جلبتوا 7 مدربين أجانب في الموسم الماضي، لكن من نجح منهم؟ التقييم يجب أن يتغير ولا يتم بناء على نتائج مباراة أو اثنين، فكل مدرب بحاجة لفترة عمل يستطيع من خلالها تنفيذ أفكاره."

وواصل: "ربما يكون هناك بعض الناس غير مؤهلين لاختيار المدير الفني الجيد واللاعب الجيد أيضًا."

أما عن رأيه في إدارات الأندية بمصر، فقد قال: "كل قرد يجب أن يختار شجرته التي تناسبه، إذا أحضرت مدرب ما تثق فيه يجب أن تدعه يقوم بعمله، ولا تتدخل فيه أو تمنحه التوجيهات التي تؤثر على قراره."

واختتم بتوضيح رأيه في إمكانية العودة مجددًا للعمل بمصر: "مصر بلدي، وأكون سعيد للغاية أن أعود لمصر كمدير فني أو زائر أو سائح، لقد تركت أصدقاء كثيرين في مصر والكثير، وأتمنى أن أعود يومًا إذا كنت سأضيف شيء ما لكرة القدم المصرية."