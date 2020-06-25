السعودية تستقبل المدربين واللاعبين الأجانب تمهيداً لاستئناف النشاط

بدأت المملكة العربية السعودية، في استقبال اللاعبين والمدربين الأجانب المنتمين إلى أندية المملكة، تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي، والمقرر له الرابع من أغسطس المقبل.

واستقبلت السعودية عدة رحلات عائدة، وكان على رأس القدوم البرتغالي كامبيلوس المدير الفني لفريق التعاون، وروي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر، واللاعب النيجيري أحمد موسى مهاجم فريق النصر.

ولم تفصح وزارة

مهاجم فريق النصر.ولم تفصح وزارة الرياضة السعودية، عن أي مستجدات خاصة بقرار الاستئناف، بعد وجود أنباء عن اكتشاف حالات إصابة بكورونا بين عدد من أندية المملكة التي عادت مؤخراً إلى تدريباتها.

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