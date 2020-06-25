اتحاد اليد يكلف اللجان المسؤولة لوضع تصور لاستكمال الدوري

عقد الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة مصير مسابقة دوري المحترفين لليد للموسم الحالي، بعد القرار الذي أصدره وزير الرياضة بشأن مصير مسابقات الموسم الحالي.

وأسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد اليد، عن تفويض اللجان المسئولة بوضع تصور لاستكمال الموسم، وهي لجان المسابقات والحكام وشئون اللاعبين.

وكان اتحاد اليد أعلن منذ أيام أنه قرر إلغاء دوري المحترفين على أن يبدأ الموسم الجديد مع منتصف شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد موافقة 17 ناديًا على إلغاء المسابقة، إلا أن الاتحاد تراجع عن قراره بإلغاء المسابقة، عقب قرار الدكتور

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستكمال جميع المسابقات المحلية لهذا الموسم.

كما أوصى الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، بضرورة استكمال دوري المحترفين لكرة اليد قبل انطلاق كأس العالم لكرة اليد.

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وأسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد اليد الذي عقد اليوم الخميس، عن تفويض اللجان المسئولة بوضع تصور لاستكمال الموسم، وهي لجان المسابقات والحكام وشئون اللاعبين.

كما قرر اتحاد اليد تشكيل لجنة للتوجه إلى وزير الرياضة لطرح مطالب الأندية لإيجاد حل لها تمهيدا لاستكمال الموسم الحالي

من دوري المحترفين، ومنها من سيتحمل تكاليف المسحات المقرر إجرائها للاعبين والأجهزة الفنية للفرق قبل عودة الدوري، وذلك بعد رفض الأندية تحمل التكاليف، وكذلك ملف انتهاء العقود الخاصة بالمدربين واللاعبين عن الموسم الحالي يوم ٣٠ مايو المقبل، إضافة إلى كيفية الربط بين تعاقدات الموسم الحالي والموسم الجديد، وغيرها من المطالب والأسئلة التي تلقاها الاتحاد من الأندية وكذلك من اللاعبين للسؤال عن مصير مستحقاتهم المالية.

وتحتضن مصر فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في نسختها السابعة والعشرين في شهر يناير من العام 2021، بمشاركة 32 منتخبًا.

يذكر أن الموسم الحالي من دوري المحترفين لليد يتبقى فيه جولتين على نهايته، ويتصدر نادي الزمالك ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحل وصيفًا في الترتيب.