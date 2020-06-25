الإمارات تعتمد نتائج دوري القسم الثاني لكرة القدم

أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اعتماده للنتائج الخاصة بدوري القسم الثاني الموسم الحالي، واعتبار فريق كواترو صاحب الصدارة هو المتوج بلقب المنافسات، يليه فريق الفلاح في الوصافة.
وأعلن اتحاد اللعبة، أنه بصدد
كانت رابطة الأندية المحترفة الإماراتية، أعلنت في وقت سابق إلغاء منافسات الموسم الرياضي الحالي فيما يخص دوري الدرجة الأولى، بعد أن سجلت أندية اعتراضاتها على قرار الاستئناف الذي كان مقرراً له أغسطس المقبل.
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