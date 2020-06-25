رابطة السلة الأمريكية تعلن إصابات جديدة بكورونا بين لاعبي الأندية

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لمنافسات كرة السلة للمحترفين، وجود 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين الأندية الرياضية هناك، في الوقت الذي تستعد فيه الرابطة لإتمامتجهيزات العودة.
وأكدت، أن اللاعبين سيخضعون لإجراءات الحجز الذاتي، ومن المتوقع شفاؤهم مطلع الشهر المقبل.
كانت الرابطة الأمريكية لمحترفي السلة، قد أعلن مؤخراً عودة منافسات اللعبة أواخر يوليو المقبل، بعد فترة التوقف الماضية منذ 11 مارس الماضي.
ومن المقرر أن تختتم فعاليات الموسم الرياضي في كرة السلة هذا الموسم بأمريكا في موعد غايته 12 أكتوبر المقبل.
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