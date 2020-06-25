نجم الكرة السعودية السابق يطلق رسالة تحذير بسبب كورونا

تستعد المملكة العربية السعودية، لعودة منافسات كرة القدم من جديد، واستئناف الدوري أغسطس المقبل، خصوصًا بعد عودة الحياة في عدد من القطاعات ورفع الحظر الكامل.

كتب سامي الجابر، لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي المعتزل، عبر صفحته على تويتر رسالة تحذير بسبب الفترة الحالية تزامناً مع عودة الحياة، حتى لا تعود أزمة

وقال الجابر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر" ..: "كلنا ندعي أن هذه المرحلة ما تكون هجمة مرتدة، أدعو نفسي والجميع بعدم التردد في تطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة والحرص على غسيل اليدين باستمرار". والمنتخب السعودي المعتزل، عبر صفحته على تويتر رسالة تحذير بسبب الفترة الحالية تزامناً مع عودة الحياة، حتى لا تعود أزمة كورونا إلى وضع أسوأ من الحالي.وقال الجابر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر" ..: "كلنا ندعي أن هذه المرحلة ما تكون هجمة مرتدة، أدعو نفسي والجميع بعدم التردد في تطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة والحرص على غسيل اليدين باستمرار".

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