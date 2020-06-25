نيوكاسل يمدد تعاقده مع لاعبه الجزائري نبيل بن طالب

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري نبيل بن طالب لفترة قصيرة الأمد، بعد أن كانت فترة استعارته من نادي شالكة

الألماني، تنتهى بختام يونيو الجاري.وأكد النادي، أن المدافع داني روز والمعار من نادي توتنهام تم التوصل إلى اتفاق معه بشأن تمديد تعاقده بعقد قصير الأمد بدلاً من نهايته بختام الشهر الجاري.وأوضح النادي الإنجليزي، أنه قام بتجديد تعاقده مع المدافع خافيير مانكيو لمدة أربعة مواسم، والمهاجم أندي كارول لفترة موسم وحيد.