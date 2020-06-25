ليفربول مهدد بفقدان هندرسون أمام مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، تعرض جوردن هندرسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لإصابة في مواجهة كريستال بالاس، أمس الأربعاء، وكان تغييره في المباراة اضطراريًا وليس تبديلًا فنيًا.

وخرج هندرسون ودخل بدلًا منه مواطنه أوكسليد تشامبرلين، في الشوط الثاني، كأول تغييرات ليفربول في المباراة، إلا أن اللاعب بعد خروجه، وضع كيس ثلج على عضلات الفخذ

اليمنى، أثناء جلوسة على مقاعد البدلاء.

ومن الممكن أن يغيب هندرسون عن ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، الأسبوع المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، الفوز على ضيفه كريستال بالاس 4-صفر أمس الأربعاء، ضمن الجولة الحادية والثلاثين لبطولة البريميرليج.

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سجل الأهداف كل من: ترنت ألكسندر-ارنولد (23) والمصري محمد صلاح (44) والبرازيلي فابينهو (55) والسنغالي ساديو مانيه (69).

وأصبح رصيد ليفربول 86 نقطة ليبتعد بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب في العامين الأخيرين، واقترب الريدز من التتويج بلقبه التاسع عشر في البطولة والأول منذ 30 عامًا.

ويحتاج ليفربول إلى نقطتين فقط من مبارياته السبع المتبقية ويمكن أن يتوج بطلًا، اليوم الخميس، في حال خسارة مانشستر سيتي أمام مضيفه تشلسي، أو التعادل.