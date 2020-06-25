بني ياس الإماراتي يتعاقد مع المدرب الروماني دانيال أيسايلا

أعلن نادي بني ياس الإماراتي تعاقده مع الروماني دانيال أيسايلا، خلفاً للألماني شايفر الذي رحل عن الفريق في فترة التوقف الحالية لتداعيات كورونا،وحصل على تكريم أخيراً من النادي.
ويتولى المدرب الألماني المهمة الفنية مع الفريق، ابتداءً من أغسطس المقبل.
ويتمتع المدرب الروماني بخبرات دولية، بعد أن قاد منتخب رومانيا لفترات سابقة على مستويات مراحل الشباب والفريق الأول، كما سبق وأن درب فريق أسترا في بلاده، وله تجربة سابقة مع فريق الحزم السعودي.
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