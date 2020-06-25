اليوم.. الذكرى الثانية لوفاة عبدالرحيم محمد نجم الزمالك

تحل اليوم الخميس، الذكرى الثانية لوفاة عبدالرحيم محمد، نجم فريق الكرة ومدرب الزمالك السابق، الذي وافته المنية مساء يوم الإثنين 25 يونيو من العام قبل الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية.
تعرض عبد الرحيم محمد لوعكة صحية، أثناء تواجده بمبنى الإذاعة والتلفزيون لتحليل مباراة منتخبي مصر والسعودية، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى في الدور الأول لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا التىانتهت بهزيمة منتخبنا بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل.
وحرصت جماهير نادي الزمالك على صفحات السوشيال ميديا، وفي الجروبات الخاصة بمشجعي الفارس الأبيض على إحياء ذكرى رحيل عبدالرحيم محمد نجم الزمالك السابق، الذي اعتزل الكرة في سن الـ25 واتجه بعدها لمجال التدريب.
حيث بدأ رحلته التدريبية في دولة الإمارات، حيث تولىقيادة أكثر من فريق هناك، وعمل في قطاع الناشئين بنادي الزمالك أكثر من مرة، كما عمل في الفريق الأول بالزمالك لمدة 8 سنوات بدأت من 91 حتى رحل إلى تدريب نادي شربين.
وعمل عبد الرحيم محمد مدربا في الجهاز الفني لنادي الزمالك أثناء تواجد كل من الفرنسي هنري ميشيل عام 2009، وأحمد حسام "ميدو" عام 2014، وتولى قيادة أكثر من فريق في دوريات المظاليم مثل المنصورة وشربين والترسانة وغيرها من أندية القسم الثاني التى حقق معها نتائج طيبة.
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