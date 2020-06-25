أشرف صبحي: نتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية فى المنشآت الشبابية والرياضية استعداداً لعودة النشاط

أكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة اللحظية لتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بمركز شباب الجزيرة على أرض الواقع لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقاً لما ورد بالدليل الإرشادى الذى وضعته الوزارة لضوابط عودة النشاط الرياضي بالأندية ومراكز الشباب، وذلك في ضوء حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، وإتاحة فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية لهم داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جو صحي

يخلو من أي عوائق وأضرار.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع لجنة متابعة واشراف مركز شباب الجزيرة برئاسة عمرو جزارين لمتابعة إجراءات عودة النشاط الرياضي .

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية في الفترة الراهنة، ويتم تقييم الموقف العام بكل منشأة

استعداداً لعودة النشاط الرياضي والشبابي في تلك المنشآت، في إطار القرارات التي صدرت مؤخراً عن اجتماع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومنها فتح الأندية واستئناف التدريبات والنشاط.

شهد اللقاء أعضاء اللجنة ومنهم مصطفي منصور رئيس الادارة المركزيه لمراكز الشباب والهيئات الشبابية واحمد عفيفي رئيس الادارة المركزيه للمدن الشبابية، و أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والكابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي للمركز و محمود صبري، وخالد انور ومحمد سليمان و محمد صادق ومحمود فوزي.