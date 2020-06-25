5 مطبات صعبة تواجه الاهلي.. كيف سيتغلب عليها؟

يواجه رئيس الاهلي “محمود الخطيب“، 5 مطبات صعبة، خلال الفترة القادمة، قد تسبب له حرج كبير أمام جماهير القلعة الحمراء.

ومر محمود الخطيب بالعديد من المطبات الصعبة منذ نجاحه في انتخابات الاهلي مطلع ديسمبر من عام 2017، وتوليه رئاسة النادي الأكبر في مصر والشرق الأوسط.

ودخل محمود الخطيب في صراع مرير مع رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، بعد أن وجه له رجل الأعمال السعودي العديد من الاتهامات.

وتغلب الخطيب على تلك الأزمة، بعد عامين من الكر والفر، وقرر الإطاحة بالوزير السعودي، عن طريق إلغاء قرار الإدارة السابق بمنح تركي آل الشيخ رئاسة النادي الاهلي الشرفية.

وساعد جمهور الاهلي محمود الخطيب، ودعمه بشكل غير مسبوق في مواجهة تركي آل الشيخ الذي يتمتع بنفوذ سياسي ومالي وإعلامي كبير للغاية.

ويواجه الخطيب خلال المرحلة المقبلة العديد من التحديات، الفشل في التغلب عليها يقلل كثيرا من الدعم الجماهيري الكبير الذي يقدمه جمهور النادي الاهلي له، ونبرز في التقرير التالي أبرز 5 مهام صعبة تواجه “بيبو” .

1- التجديد للمدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر

فشل محمود الخطيب في إنهاء ملف التجديد للمدير الفني للأهلي حتى الآن، والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وغموض موقف المدرب الذي يتواجد حاليا في بلاده.

عدم تجديد رينيه فايلر لتعاقده حتى الآن وضع الخطيب في ورطة كبيرة أمام جماهير النادي، خاصة أن رحيل المدرب سيتسبب في هزة عنيفة للفريق، والتعاقد مع بديل سيكون في غاية الصعوبة، وسيعيد الوضع إلى نقطة الصفر.

2- شراء رمضان صبحي

يواجه محمود الخطيب صعوبة كبيرة في إنهاء ملف التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي، حيث تنتهي إعارته إلى الاهلي بنهاية الموسم الحالي.

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ويبالغ نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في طلباته المالية من أجل التنازل عن خدمات رمضان صبحي، حيث طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين دولار، وهو رقم كبير على خزينة الاهلي، في ظل رحيل تركي آل الشيخ الذي كان من الممكن أن يتكفل بإنهاء تلك الصفقة.

ويعد رمضان صبحي من أهم الأوراق الرابحة في صفوف الاهلي، وشدد المدير الفني رينيه فايلر على ضرورة شراء عقد اللاعب واستمراره مع الفريق.

3- صالح جمعة وكارت الزمالك

يخشى محمود الخطيب من انضمام صالح جمعة إلى صفوف الغريم التقليدي الزمالك، في حالة الاستغناء عن خدماته مجانا، في ظل عدم وجود عروض من أندية محلية أو خارجية لشراء اللاعب.

وأغلق رينيه فايلر جميع الطرق في وجه اللاعب، وطلب رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل توتر العلاقة بينهما، وهو ما قد يدفع إدارة النادي للاستغناء عنه مجانا، ومنح الزمالك صفقة سياسية جماهيرية مجانية، يرد بها مرتضى منصور على صفقة ضم الاهلي لمحمود كهربا.

4- فشل صفقة طاهر محمد طاهر

صعب نادي المقاولون الأمور الخاصة بإنهاء صفقة بيع لاعبه طاهر محمد طاهر إلى الاهلي، بعد دخول بيراميدز على خط المفاوضات.

وطالبت إدارة المقاولون بالحصول على 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى لاعبين من الأهلي، من أجل الموافقة على بيع طاهر محمد طاهر للفريق له.

وبات الخطيب في موقف صعب للغاية، وليس أمامه سوى أمرين، إما الموافقة على طلبات المقاولون وإنهاء الصفقة وهنا سيدفع النادي مبلغ كبير للغاية ويتعرض للهجوم من الجمهور والإعلام، أو يصرف النظر عنها وأيضا سيتعرض للنقد من جانب جماهيره بسبب الفشل في الحصول على خدمات اللاعب وذهابه إلى بيراميدز.

5- تنفيذ رغبة فايلر بالتعاقد مع موليكا

لم ينجح محمود الخطيب حتى الآن في اقناع مسؤولي مازيمبي الكونغولي بالتنازل عن خدمات مهاجمه جاكسون موليكا، الذي طلب رينيه فايلر التعاقد معه بوجه التحديد من أجل تدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يصطدم الخطيب بالمقابل المالي الكبير المتوقع أن يطلب مازيمبي في حالة موافقته على بيع اللاعب للأهلي، في ظل الوضع المالي غير الجيد بسبب توقف النشاط الكروي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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