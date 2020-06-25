خاص | اكرامي يرد على اتهامه بمساعدة تركي آل الشيخ في نقل رمضان صبحي للزمالك

رد حارس مرمى الاهلي السابق “اكرامي الشحات” على شائعات اتهامه بتسهيل انتقال رمضان صبحي إلى أحد فريقي الزمالك او ألميريا الإسباني، عن طريق رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.

وقال مدرب حراس الاهلي السابق، في تصريحات خاصة لموقع “الخليج 365”: “كل ما يتردد عن وجود مفاوضات من جانب تركي آل الشيخ مع رمضان صبحي من أجل شراء عقده من هيدرسفيلد الإنجليزي وانتقاله إلى أحد ناديي الزمالك أو ألميريا، عارِ تماما من الصحة”.

وترددت أنباء عن تدخل تركي آل الشيخ لخطف رمضان صبحي من الاهلي، عن طريق منحه 200 مليون جنيه للموافقة على انتقاله إلى الزمالك، أو ألميريا الإسباني، بهدف الانتقام من محمود الخطيب.

وكانت إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطب، قد قررت في وقت سابق، الإطاحة بتركي أل الشيخ، عن طريق إلغاء قرارها السابق بمنح تركي آل الشيخ رئاسة النادي الشرفية.

وأضاف اكرامي: “لم يحدث أي تفاوض من جانب تركي آل الشيخ مع رمضان صبحي، ولم أتدخل في الأمر لأنه غير صحيح تماما، ومن وحي خيال الشخص الذي أكد حدوثه”.

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وتابع: “هل كان الشخص الذي روج لتلك الشائعة على الهاتف مع تركي آل الشيخ ورمضان صبحي؟ أمر لا يصدق، ومجرد ادعاءات كاذبة لا يجب التوقف أمامها”.

وأتم: “رمضان صبحي لن يلعب داخل مصر سوى للنادي الاهلي، بعد شهر من الآن ستتضح الأمور وسيرد اللاعب على كل الشائعات”.

ويحاول رئيس الاهلي “محمود الخطيب” إنهاء صفقة ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد بشكل نهائي بناء على رغبة المدير الفني للفريق الفرنسي رينيه فايلر.

وقدم الاهلي عرضًا رسميًا إلى هيدرسفيلد لشراء عقد رمضان صبحي عن طريق البيع النهائي مقابل 5 مليون دولار، لكن النادي الإنجليزي حدد مبلغ 7 ملايين دولار للموافقة على اتمام الصفقة.

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