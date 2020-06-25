رياضة | التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابدي مجلس إدارة النادي الأهلي، غضبه الشديد من تعامل إدارة نادي المقاولون العرب، في صفقة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.

واكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي، أن الإدارة غاضبة من تداول تفاصيل مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد طاهر عبر وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي يرى أن كشف تلك التفاصيل سيؤدي لدخول أطراف جديدة في الصفقة، وهو ما قد يهدد تلك الصفقة بالفشل.

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وتحدث محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، عن العديد من تفاصيل مفاوضات الأهلي مع طاهر الأمر الذي أثار سخط إدارة النادي.

ويعد اللاعب صاحب الـ23 عاماً ضمن أهم أهداف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم هجوم الأحمر خلال الموسم المقبل.

ويريد المقاولون العرب مبلغ 40 مليون جينه للتخلي عن طاهر، في الوقت التي عرضت فيه إدارة الأهلي مبلغ 20 مليون جينه وإعارة لاعبين.