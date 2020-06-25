رياضة | عمرو حسن ينضم للجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عمرو حسن ينضم للجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، انضمام عمرو حسن نجم نادي بتروجت المعتزل، إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال البطاوي إن عمرو حسن يبدأ من اليوم مهام عمله كمدرب داخل الجهاز الفني وقائم بأعمال مدير شؤون اللاعبين داخل الفريق، وذلك بناء على طلب هيثم شعبان المدير الفني للفريق.
وأشاد البطاوي بانضمام عمرو حسن، مؤكدا أنه سيكون إضافة قوية للنادي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة جمعها على مدار اللعب لسنوات طويلة مع نادي بتروجت في الدوري الممتاز.