رياضة | أوباميانج يقود هجوم آرسنال ضد ساوثهامتون في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أوباميانج يقود هجوم آرسنال ضد ساوثهامتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ساوثهامبتون في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : مارتينيز. Advertisements خط الدفاع : بيلرين - هولدينج - موستافي - تيرني. خط الوسط : سيبايوس - ساكا - تشاكا - نيكولاس بيبي. خط الهجوم : نيكيتاه - ايميريك أوباميانج. وتعرض فريق أرسنال لهزيمة مفاجأة في الجولة الماضية على يد فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل الجانرز المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

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