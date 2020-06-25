رياضة | رسميا.. رحيل 3 لاعبين عن وست هام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. رحيل 3 لاعبين عن وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن ثلاثة لاعبين سيرحلون عن النادي عندما تنتهي عقودهم يوم 30 يونيو.

ورفض بابلو زاباليتا وكارلوس سانشيز والمدافع الشاب جيريمي نجاكيا عروضا من النادي، الذي يحتل المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز على حافة منطقة الهبوط.

وذكر وست هام ،نجاكيا على وجه التحديد في بيانه بعد أن اعتقد انه قدم له "عرضا مناسبا".

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وذكر البيان :"قُدمت لنجاكيا شروط كبيرة محسنة لمكافئته على تواجده في الفريق الأول هذا العام، بجانب االمزيد من التحسينات التعاقدية المرتبطة بمستقبله".

وأضاف :"اللاعب وممثلوه رفضوا قبول أي عروض، ورفضوا تمديد التعاقد لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم الجاري".

وحصل زاباليتا على عرض لتمديد تعاقده لنهاية موسم 2019 / 2020 ولكنه رفض قبوله بسبب الإصابة.

وشارك سانشيز مرة واحدة فقط هذا الموسم مع الفريق الذي يدربه ديفيد مويس.